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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب كريم بامبو.. مصدر: إقالة الجهاز الطبي لـ فريق البنك الأهلي خلال ساعات

كريم بامبو
كريم بامبو

يخضع محمد عبد الرازق طبيب فريق البنك الأهلي للتحقيق؛ بسبب واقعة كريم بامبو مهاجم الفريق عقب إصدار قرار بإيقافه على خلفية تناوله دواء تخسيس به مادة محظورة تحتوي على منشطات.

 

وأكد مصدر موثوق في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة النادي قرر فتح تحقيق عاجل؛ لمعرفة السبب الرئيسي في التقصير من جانب الجهاز الطبي 

 

وتابع:" إقالة الجهاز الطبي ستتم بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة اختراق القواعد المهنية .

 

بسبب المنشطات .. البنك الأهلي يكشف كواليس إيقاف كريم بامبو

أعلن كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي، تلقي ناديه إخطارا بإيقاف لاعب الفريق كريم بامبو بسبب تناوله مادة محظورة تندرج تحت بند المنشطات.

وتحدث كريم حسن شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "ما حدث مع كريم بامبو خطأ غير مقصود تناول اللاعب أحد الأدوية للتخسيس التي تساعد على زيادة نسبة حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة وهو لم يكن يعرف ذلك".

وشدد على أنها "هي ليست مادة منشطة بل محظورة فقط، وأجرى فحص بعد إحدى المباريات وبالتالي تم إيقافه ولا نعرف مدة إيقافه وحصلنا على الإخطار بإيقافه".

وأتم: "اللاعب خضع لجلسة تحقيق ليُعرف منها سبب حصوله على ذلك الدواء وهو قال الحقيقة"

الأهلى البنك الاهلي كريم حسن شحاتة طبيب فريق البنك الاهلي

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