أحدث ظهور لـ حسن شاكوش على السوشيال ميديا | شاهد

شارك الفنان حسن شاكوش، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهر حسن شاكوش باطلالة كاجوال وعلق علي الصورة: “جمعة مباركة” وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



وطرح مغني المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان "وياك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر شاكوش فيديو، على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" قال فيه: "دلوقتي أغنية وياك على قناتي علي اليوتيوب".



يذكر أن شاكوش طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "أنا على وضعي"، من ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والكليب من إخراج أحمد مفتاح.

وأثارت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.