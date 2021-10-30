القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم سقوط امطار خفيفة في بعض المناطق، تزامناً مع دخول أجواء الشتاء 2021.

كما شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة تصحبها أصوات برق ورعد بالإضافة إلى تساقط امطار على مدن الساحل الشمالي الغربي.

وشهدت مدينة السلوم سقوط أمطار غزيرة والتى تسببت في اغراق الشوارع بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة بمدن برانى والنجيلة.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكون غطاء سحابي استوائي، يمتد ليشمل شمال البلاد، يجعل فرص سقوط الأمطار قائمة.

وقالت هيئة الأرصاد، خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، إنه من خلال صور الأقمار الصناعية تظهر أن الأمطار سوف تكون مختلفة الشدة علي مختلف المناطق، ويمكن سماع دوي الرعد منها.

وأضافت هيئة الأرصاد، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية لطقس الأسبوع المقبل.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "الفترة الراهنة ستشهد فترة تقلبات جوية سواء ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، بجانب تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة بأنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضح شاهين: "هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة في شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية".