الظهور الأول تحت قيادة بارجوان.. برشلونة يسعى لمداواة جراحه على حساب ألافيس

يستضيف فريق برشلونة، نظيره ألافيس، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني “المؤقت” سيرجي بارجوان، لمداواة جراحه، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الليجا.

وخسر برشلونة برشلونة، آخر مباراتين، في مسابقة الدوري الإسباني، أمام ريال مدريد 2 - 1، وضد رايو فاليكانو بهدف دون رد.

وأعلن نادي برشلونة الأربعاء الماضي، إقالة رونالد كومان، من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام رايو فاليكانو.

على الجانب الآخر، يطمح ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في مباراة اليوم، للابتعاد عن منطقة الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت برشلونة وألافيس، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وانتهت بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ترتيب برشلونة وألافيس:

يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد في ألافيس في المركز الـ 16 بـ 9 نقاط.