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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية - طقس اليوم

طقس اليوم.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، ترصد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، خلال حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، إن طقس اليوم، يواصل في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد مستمرة، ومنتظر سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق مختلفة بالبلاد التي تتكاثر فوقها السحب الممطرة.

طقس اليوم

وتشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأقمار الصناعية 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

مناطق الأمطار 

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بمناطق ( مطروح - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ).

 ويكون هناك أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد أيضا بمناطق متفرقة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 20
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21

طقس اليوم
طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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