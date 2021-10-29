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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 29- 10-2021

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-10- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على جميع الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة تكون  رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة، اليوم الجمعة: 

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30

طنطا الصغرى 20 والعظمى 29

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