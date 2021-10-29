أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذيرات للمواطنين| فيديو

قالت منار غانم، متنبئ جوي بالأرصاد الجوية، إن طقس اليوم خريفي على معظم أنحاء الجمهورية ، ومعتدل على معظم أنحاء الجمهورية ، ومائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى ، والوجه البحري .

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الطقس يشهد ارتفاعا على محافظات الصعيد في ساعات النهار ، وتقل درجات الحرارة تدريجيا مع غياب أشعة الشمس ، ويكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

ونصحت "غانم " المواطنين بضرورة ارتداء سترات خفيفة في الساعات المبكرة من النهار ، والساعات المتأخرة من الليل ، مشيرة إلى أن هناك استمرار في هور الشبورة المائية في الصباح الباكر من اليوم ، ولكن لم تصل بعد لحالة الضباب في الرؤية.

وحذرت " غانم " قائدي المركبات من الشبورة المائية في الساعات المبكرة من النهار ، منوهة على ضرورة اتباع إرشادات المرور .

وتابعت " غانم " ، أنه من المتوقع تساقط الأمطار على مدن شمال البلاد ، وقد تصل لأمطار رعدية على السواحل الشمالية مثل مدينة الإسكندرية ودمياط ، ومدن الدلتا مثل الدقهلية وكفر الشيخ ، ومدن جنوب الدلتا مثل المنوفية والغربية .