بدون أدوية.. 6 علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض الصحية شيوعًا ، خاصة في فصل الشتاء، عادة ما تكون ناجمة عن عدوى بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق ، وبينما تميل إلى أن تكون مؤلمة جدًا ، فإنها غالبًا ما تختفي في غضون أسبوع.

كشف موقع pennmedicine، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعدك في علاج التهاب الحلق بدون أدوية..

علاج التهاب الحلق

- المياه المالحة

على الرغم من أن المياه المالحة قد لا توفر لك الراحة الفورية ، إلا أنها لا تزال علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ والغرغرة بعيدًا.

- العسل

"العسل هو أحد أفضل العلاجات لالتهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تسمح له بالعمل كمعالج للجروح ، ويخفف الآلام على الفور بينما يعمل على تقليل الالتهاب، يمكن للعسل أيضًا أن يقتل البكتيريا ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية .

إذا كنت تعاني من سعال شديد بالإضافة إلى التهاب الحلق ، فقد يعمل العسل أيضًا كمثبط فعال للسعال، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب دافئ من الماء أو الشاي وحركيه جيدًا، اشرب عدة مرات في اليوم حسب الحاجة.

ومع ذلك ، يحذر الدكتور سميث ، "لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال دون سن الواحدة."

- الليمون

على غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام. علاوة على ذلك ، فإن الليمون غني بفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى، امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه للإغاثة السريعة.

- الصلصة الحارة

قد يبدو من الغريب استخدام الصلصة الحارة لتخفيف احتقان الحلق ، ولكن ثبت بالفعل أن هذه التوابل توفر الراحة من التهاب الحلق، الصلصة الحارة مصنوعة من الفلفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين ، والذي يمكن استخدامه لمحاربة الالتهاب وتسكين الآلام. لذلك ، في حين أنه قد يحترق في البداية ، فإن إسقاط بضع قطرات من الصلصة الحارة في كوب من الماء الدافئ للغرغرة قد يكون العلاج الصحيح لعلاج التهاب الحلق.

- الشاي

هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا، يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات مع توفير الراحة، شاي توت العليق والبابونج والنعناع خيارات رائعة لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب، يمكن أن يعمل شاي البابونج أيضًا كمزلق طبيعي ، لذلك إذا كان صوتك أجش وتواجه صعوبة في التحدث فقد يكون هذا هو خيارك الأفضل، بالإضافة إلى ذلك يمكن لشاي النعناع أن يخدر حلقك بشكل طبيعي ويخفف الألم، عند اختيار أفضل أنواع الشاي لالتهاب الحلق ، قد ترغب أيضًا في التحقق من محتوى الكافيين.

"عند التعافي من المرض ، من المهم الراحة، إذا كنت تستعد للنوم ، فقد يكون من الأفضل تناول الشاي الخالي من الكافيين ، "يوصي الدكتور سميث.

