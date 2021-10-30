عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. 6 علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض الصحية شيوعًا ، خاصة في فصل الشتاء، عادة ما تكون ناجمة عن عدوى بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق ، وبينما تميل إلى أن تكون مؤلمة جدًا ، فإنها غالبًا ما تختفي في غضون أسبوع.

 

كشف موقع pennmedicine، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعدك في علاج التهاب الحلق بدون أدوية..

 

علاج التهاب الحلق

 

- المياه المالحة
على الرغم من أن المياه المالحة قد لا توفر لك الراحة الفورية ، إلا أنها لا تزال علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ والغرغرة بعيدًا.

 

- العسل
"العسل هو أحد أفضل العلاجات لالتهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تسمح له بالعمل كمعالج للجروح ، ويخفف الآلام على الفور بينما يعمل على تقليل الالتهاب،  يمكن للعسل أيضًا أن يقتل البكتيريا ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية .

إذا كنت تعاني من سعال شديد بالإضافة إلى التهاب الحلق ، فقد يعمل العسل أيضًا كمثبط فعال للسعال، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب دافئ من الماء أو الشاي وحركيه جيدًا، اشرب عدة مرات في اليوم حسب الحاجة.

ومع ذلك ، يحذر الدكتور سميث ، "لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال دون سن الواحدة."

 

- الليمون
على غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام. علاوة على ذلك ، فإن الليمون غني بفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى، امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه للإغاثة السريعة.

 

- الصلصة الحارة
قد يبدو من الغريب استخدام الصلصة الحارة لتخفيف احتقان الحلق ، ولكن ثبت بالفعل أن هذه التوابل توفر الراحة من التهاب الحلق، الصلصة الحارة مصنوعة من الفلفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين ، والذي يمكن استخدامه لمحاربة الالتهاب وتسكين الآلام. لذلك ، في حين أنه قد يحترق في البداية ، فإن إسقاط بضع قطرات من الصلصة الحارة في كوب من الماء الدافئ للغرغرة قد يكون العلاج الصحيح لعلاج التهاب الحلق.

 

- الشاي
هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا، يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات مع توفير الراحة،  شاي توت العليق والبابونج والنعناع خيارات رائعة لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب، يمكن أن يعمل شاي البابونج أيضًا كمزلق طبيعي ، لذلك إذا كان صوتك أجش وتواجه صعوبة في التحدث فقد يكون هذا هو خيارك الأفضل، بالإضافة إلى ذلك  يمكن لشاي النعناع أن يخدر حلقك بشكل طبيعي ويخفف الألم، عند اختيار أفضل أنواع الشاي لالتهاب الحلق ، قد ترغب أيضًا في التحقق من محتوى الكافيين.

"عند التعافي من المرض ، من المهم الراحة، إذا كنت تستعد للنوم ، فقد يكون من الأفضل تناول الشاي الخالي من الكافيين ، "يوصي الدكتور سميث.
 

التهاب الحلق علاج التهاب الحلق الالتهابات الفيروسية الليمون تعزيز جهاز المناعة

موضوعات متعلقة

أسباب التهاب سقف الحلق وأهم الأعشاب لعلاجه سريعا

كوب من هذا الشاي يحارب التهاب الحلق ويحسن صحة القلب

ترشيحاتنا

في الدقيقة الثامنة.. إنبي يباغت المقاولون بهدف مبكر

سولشاير يكتب شهادة بقائه.. مانشستر يونايتد يثأر لكرامته ويكتسح توتنهام بثلاثية في البريميرليج

أحمد موسى: هدم 12 سجنا ونقل السجناء لهذه الأماكن.. فيديو

بثينة العيسى: السندباد الأعمى تأريخ لمعاناة الكويت..وجمهور مصر أحد أجمل أحلامي |شاهد

رسميا.. الجزائر تعلن تنصيب المرصد الوطني للإدخار

أحمد موسى: لا تُجرى تحقيقات مع نزلاء السجون في مراكز التأهيل |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

تكاتف الأشقاء.. تفاصيل طرد الكويت للقائم بالأعمال اللبناني واستدعاء سفيرها ببيروت

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

انسحاب محامي الزمالك عن قضية خالد بوطيب

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع جورج قرداحي

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

لـ طلاب أولى ثانوي .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ