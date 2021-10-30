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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل ترتفع أسعار الفول بالأسواق خلال أيام؟| الزراعة تجيب

الفول
الفول

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الدولة تولى ملف ضبط أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق اهتمامًا كبيرًا حتى لا يكون عبء على المواطنين 

وأكد “الشناوى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن أسعار الفول ارتفعت بالأسواق فى مصر نتيجة لارتفاع أسعاره عالميًا ، موضحًا أن المنتجات الزراعية ارتفعت على مستوى العالم وليس فى مصر فقط ، وذلك نتيجة لعدة عوامل على رأسها آثار جائحة كورونا وإغلاق بعض الأسواق العام الماضي.

 

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وأشار " رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعية " إلى أن الفول من أهم المحاصيل الزراعية ، ولكن ليس لدينا اكتفاء ذاتي منه ونحتاج إلى استيراد بعض الأنواع منه لذا يرتبط سعره فى مصر بالسعر العالمي .

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن التغيرات المناخية التى يشهدها العالم سبب رئيسي فى ارتفاع أسعار الفول والمنتجات الزراعية ليس فى مصر فقط ، ولكن على مستوى العالم .
 

وبلغت 2500 جنيه للطن، ليصل سعر الطن حاليا إلى 11 ألف جنيه، فى حين يصل سعر التجزئة للكيلو إلى 13 جنيها مقابل 10 جنيهات بزيادة تصل إلى 30% ، أما أسعار الفول المستورد فبلغ سعره نحو 7 آلاف جنيه للطن بزيادة سجلت 10% فيما سجل سعر الفول الليتواني نحو 6,200 جنيهًا للطن، وتراوح سعر الفول التدميس ما بين 28 إلى 36 جنيهًا للكيلو، فيما سجل فول التدميس البلدي سجل 36 جنيهًا للكيلو، "الإنجليزي" سجل 28 جنيهًا للكيلو .

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