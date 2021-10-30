افتتاح المؤتمر الدولي الأول لدراسات الأزهر ببني سويف.. صور

افتتحت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر ببني سويف، المؤتمر الدولي الأول، والذي عقد بعنوان دور الأزهر في الحفاظ على الهوية الإسلامية والدفاع عن ثوابت الدين.

عقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتَور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الحي عزب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الأسبق، والدكتورة حنان عبد العزيز عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

وأشاد المشاركون في المؤتمر، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على مستوى العالم نحو توطيد عرى الأخوة الإنسانية.

وثمن الجميع جهوده في سبيل الحفاظ على الهوية الإسلامية والدفاع عن ثوابت الدين، وتوطيد العلاقات، مع شركاء الوطن من خلال التعاون الكبير بين الأزهر والكنيسة وجهود بيت العائلة المصرية، الذي يعد انعكاسا حقيقيا لمدي التناغم الحقيقي الذي تعيشه مصر بكافة أبنائها مسلمين ومسيحين، إضافة إلى التعاون الكبير الذي يقوم عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على مستوي العالم من خلال التعاَون القائم بين مؤسسة الأزهر الشريف والفاتيكان ونتج عنها توقيع فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان بوثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير عام 2019 لوثيقة الأخوة الإنسانية في ابو ظبي، وماله من تأثير على الأمن والسلم على مستوى العالم.

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لدراسات الأزهر ببني سويف

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لدراسات الأزهر ببني سويف

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لدراسات الأزهر ببني سويف