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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمور عائلية.. أحمد أبو هشيمة ينفي إصدار بيانات عن والد ياسمين صبري

ياسمين صبري وابو
ياسمين صبري وابو هشيمة

نفى مصطفى الجمل المستشار الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إصدار أي بيانات أو تصريحات من قبل النائب أو مكتبه الإعلامي، بشأن والد زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وأكد الجمل أن هذه الأمور ستظل عائلية حلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المكتب الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة أنه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها.
 

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يذكر أن رد والد ياسمين صبري على تصريحاتها في أحد اللقاءات الإعلامية حينما سئلت عن علاقتها بأسرتها وقالت إنه ليس هناك علاقة مع والدها نهائيا.

ونشر والدها صورا لها من خطوبة قديمة وقال:" بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغاله وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ اصدقاءنا كانوا ببيجو البيت يشوفوها ولما كبرت جبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتها أجمل حفلة ودي صورها".

 

وتابع:"الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش هيهتم ببنته؟

وأضاف:"انا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وما كنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا، اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتها لها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.

 

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري احمد ابو هشيمة مصطفى الجمل والد ياسمين صبري

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