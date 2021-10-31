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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو للعام الجامعى 2021-2022 بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

صرحت بذلك الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة واضافت ان الندوة تأتي في ضوء اتفاقية التعاون الدولى المبرمة بين جامعة عين شمس لكلية التجارة وجامعة شيكاغو الأمريكية للعام الرابع والتى نتج عن تفعيلها حصول 10 طلاب من كلية التجارة على منحة دراسية ممولة بالكامل للدراسة فى جامعة شيكاغو.

رئيس جامعة عين شمس عضوا بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية

تعقد الندوة التعريفية بحضور الدكتور دينا راشد مساعد عميد جامعة شيكاغو.

تقام الندوة يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الدكتور  علي لطفي بالكلية.

جامعة شيكاغو جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة تعريفية برنامج المنح الدراسية ا الندوة التعريفية

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