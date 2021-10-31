ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو للعام الجامعى 2021-2022 بتجارة عين شمس

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

صرحت بذلك الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة واضافت ان الندوة تأتي في ضوء اتفاقية التعاون الدولى المبرمة بين جامعة عين شمس لكلية التجارة وجامعة شيكاغو الأمريكية للعام الرابع والتى نتج عن تفعيلها حصول 10 طلاب من كلية التجارة على منحة دراسية ممولة بالكامل للدراسة فى جامعة شيكاغو.

تعقد الندوة التعريفية بحضور الدكتور دينا راشد مساعد عميد جامعة شيكاغو.

تقام الندوة يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.