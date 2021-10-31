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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم يزف أخبارا مبهجة لتلاميذ رابعة ابتدائي .. ويدعو أولياء الأمور إلى تصفح كتاب اللغة العربية...وورشة عمل للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:  

QR Code  لتصفح كتاب "اللغة العربية" الجديد للصف الرابع الابتدائي

 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على موعد مع تجربة مميزة

 

ويدعو المعلمين وأولياء الأمور والطلاب لورشة العمل York Press 

 

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك QR Code يمكن من خلاله لمتابعيه ان يتصفحوا كتاب "اللغة العربية" الجديد المقرر على الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

قال وزير التربية والتعليم يمكن من خلال هذا ال QR Code المرفق استكشاف ثراء وتنوع هذه المادة لأبنائنا واختلاف طريقة التعلم عن المناهج القديمة.

وزارة التربية والتعليم حرصت عند إعداد كتب نظام التعليم الجديد المقررة على التلاميذ من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، على وضع  QR code في كتب المدرسة في نهاية كل درس أو بدايته لإتاحة شرح إضافي للدرس الموجود في كتاب المدرسة عبر الموبايل، حيث يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور للوصول للشرح الإضافي الموجود داخل الـ QR code أن يقوموا بتحميل برنامج QR code reader على الموبايل.

وبعد تحميل الـ  QR code reader، يمكن من خلاله فتح كاميرا الموبايل وتسليطها على علامة الـ  QR code الموجودة في بداية أو نهاية الدرس في كتاب المدرسة،  ليتم تحويل التلميذ أوتوماتيكيا إلى صفحة الشرح الإضافي المتاح للدرس بالفيديو عبر الموبايل.

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بشرى سارة لتلاميذ رابعة ابتدائي بشأن مادتي العلوم والرياضيات.

حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن حصص البرامج التعليمية الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات التي سيتم بثها على قناة مدرستنا التعليمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، ابتداءا من غد الأحد 31 أكتوبر 2021 ، سوف تُقدم بـ أمتع طُرق التدريس ومن مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم .

وقال وزير التربية والتعليم : ان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على موعد مع تجربة مميزة تدعمهم طوال رحلتهم في الفصل الدراسي الأول و الثاني.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء بث حصص البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا غدا الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021.

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وقال وزير التربية واالتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ندعو السادة الطلاب والمعلمين واولياء الامور لمتابعة قناة مدرستنا للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة، مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح.


نشرت وزارة التربية والتعليم ، لأولياء الأمور والطلاب ، مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية المقررة على الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي والمقرر إذاعتها  على قناة مدرستنا .

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجداول تخص الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا تلفزيونيا عبر تردد : 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وفى إطار متصل أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا عاجلا لكل المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

ودعا وزير التربية والتعليم الجميع للانضمام الآن لورش العمل York Press من خلال بنك المعرفة المصري.

وقال وزير التربية والتعليم : تعرف على أهمية التعلم الرقمي ودوره وماهية مصادر يورك بريس المختلفة لدعم طلاب المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن ورشة العمل يمكن متابعتها يوم الثلاثاء ٢ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

https://www.ekb.eg/events?event=154978631showd&month=11&year=2021

وأضاف وزير التربية والتعليم  أنه يمكن التعرف علي نظام الفصل المقلوب وأهميته وكيفية استخدام مصادر وكتب الفراشة خلاله يوم الاثنين ١٥ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءًً عبر الرابط التالي : https://www.ekb.eg/events?event=154982283showd&month=11&year=2021

وأكد أنه يمكن التعرف علي أصل المعاجم المختلفة ورحلة تطورها عبر الزمان ومن يحتاج لها بالأساس ولماذا في ورشة العمل (المعجم الاليكتروني - رفيقك الدائم ) من يورك بريس 
يوم الاثنين ٢٩ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

https://www.ekb.eg/events?event=154982511showd&month=11&year=2021

وقال : سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

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