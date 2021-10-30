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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..المالية تقترض 17.5 مليار جنيه .. و2.8 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية

البنك المركزي
البنك المركزي

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الفعاليات والأحداث الاقتصادية المقررة علي مدار اليوم، وهي كالأتي: 

 

غدا.. المالية تقترض 17.5 مليار جنيه من البنوك
تقترض وزارة المالية، غدا الأحد، 17.5 مليار جنيه، من البنوك؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، من خلال طرح أذون خزانة لأجلي 91، و273 يوما.

النشرة الاقتصادية الأحد.. الجنيه الإسترليني يرتفع 7 قروش في أسبوع.. العملات العربية تستقر بختام تعاملات اليوم.. تباين أسواق المال الخليجية والبورصة تعيد أمجادها

النشرة الاقتصادية..قيد 6 شركات في سجل منتجي السلع الصناعية .. وإشادة بمعرض تراثنا


هذه خطوات المالية لضبط سياسات الإنفاق والإيرادات .. تفاصيل
قالت وزارة المالية إن السياسيات المالية تعد أبرز الأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظرًا لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين على المدى المتوسط.

اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي عضوا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

القابضة للمياه تشارك فى " اليوم العالمى للمدن" بالأقصر
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بفعاليات "اليوم العالمى للمدن" بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تحت شعار "مدن أفضل .. لحياة أفضل"، تكيف وتعزيز قدرات المدن من أجل المرونة المناخية، التى تستضيفها محافظة الأقصر، ويعد هو يوم الاحتفال السنوي للأمم المتحدة الذي يُعقد في 31 أكتوبر.

"البنك المركزي": 2.86 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك
تراجعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في يوليو الماضي إلي 2.86 تريليون جنيه مقابل 2.903 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ2.814 تريليون جنيه في مايو الماضي.

4.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 10 أشهر
سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

النشرة الاقتصادية مال واعمال وزارة المالية سياسات الانفاق اخبار مصر

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