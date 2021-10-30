شاب يعذب أمه بـ الشوما بالمحلة لخلافات أسرية.. القصة الكاملة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره بالضرب علي أمه صاحب العقد الستيني باستخدام العصي والشوم لرفضها شراءه للمواد المخدرة .

كما شدد المحامي العام في توجيهاته بسماع أقوال شهود عيان وأفراد أسرة الٱم وجيرانها حيال الواقعة .



كما وجه المحامي العام في تعليماته بأهمية حبس المتهم العاق 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن أهمية سماع أقوال الأم الضحية حيال اسباب واقعة .

ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط شاب في العقد الثالث من عمره لتعديه بالضرب علي أمه بالعصي والشوم والتسبب لها في نزيف وجروح وكدمات بوجهها والرأي نتيجة خلافات أسرية بينهم بمنطقة المنشية الجديدة كما تم الدفع سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .



وتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باستقبال مستشفى المحلة العام العام سيدة مصابة بكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجلها عليه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط وحدة مباحث الشرطة تحت رئاسة الرائد محمد عمار رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية ومن ضبط الابن العاق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية .

وأفاد شهود عيان من الجيران أن الأم أقدمت عليه صراخ و استغاثت بأهالي المنطقة من نجلها بعد نشوب مشادة كلامية تطورت الي قيام الابن بعد بالتعدي عليها لمدة 12 ساعة بالضرب الوحشي بالأيدي في الوجه وجميع أنحاء الجسم والركل بقدمه.

وكشف شهود عيان أن الأم تعرضت للإصابات بالغة لدرجة انها لا تستطيع الحركة، مما دفع الجيران بالاتصال بشرطة النجدة.

كما باشرت القيادات أمنية من قوات قسم ثان المحلة مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم .