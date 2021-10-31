صندوق تحيا مصر: توفير 22 حضانة بمستشفى أبو الريش.. فيديو

قال محمد مختار، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوث قام بتمويل تجهيز ورفع كفاءة وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى أبوالريش المنيرة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم توفير 22 حضانة بأجهزتها الحديثة وتوفير تجهيزات وحدة الرعاية من وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ، للحفاظ على سلامة الأطفال.

وأشار إلى أنهتم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، واستخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية، موضحا أنه تم تطوير وتجهيز أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين، بمستشفى أبوالريش المنيرة باعتبارها أكبر وجهه لاستقبال هذه الحالات من الأطفال.

وأوضح أن المشروع جاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وحفاظا على سلامة الأطفال حديثي الولادة من مختلف المحافظات.



وتابع أن أن المبادرة الرئاسية يوم جديد تساهم فيه في توفير الحضانات الخاصة بالأطفال المبتسرين وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، لافتا إلى أنه تم تجهيز 35 مستشفى أخرى بالحضانات والأجهزة المساعدة ضمن المبادرة الرئاسية يوم جديد حتى الآن.

