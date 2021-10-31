عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق تحيا مصر: توفير 22 حضانة بمستشفى أبو الريش.. فيديو

مستشفى أبو الريش
مستشفى أبو الريش

قال محمد مختار، مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوث قام بتمويل تجهيز ورفع كفاءة وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى أبوالريش المنيرة.

 

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم توفير 22 حضانة بأجهزتها الحديثة وتوفير تجهيزات وحدة الرعاية من وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ، للحفاظ على سلامة الأطفال.

 

وأشار إلى أنهتم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، واستخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية، موضحا أنه تم تطوير وتجهيز أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين، بمستشفى أبوالريش المنيرة باعتبارها أكبر وجهه لاستقبال هذه الحالات من الأطفال.

 

وأوضح أن المشروع جاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وحفاظا على سلامة الأطفال حديثي الولادة من مختلف المحافظات.


وتابع أن أن المبادرة الرئاسية يوم جديد تساهم فيه في توفير الحضانات الخاصة بالأطفال المبتسرين وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، لافتا إلى أنه تم  تجهيز 35 مستشفى أخرى بالحضانات والأجهزة المساعدة ضمن المبادرة الرئاسية يوم جديد حتى الآن.
 

منظمات المجتمع المدني الخدمات الصحية الدولة المصرية المبادرة الرئاسية المتحدث باسم صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر مستشفيات محمد مختار فضائية الاولي وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين

ترشيحاتنا

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

محمد يوسف: كارتيرون يحاول خداع الأهلي بدهاء جوزيه

شرط التخرج.. الأوراق المطلوبة لتنفيذ بروتوكول محو الأمية في جامعة الأزهر

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

جوجل تحذر جميع مستخدمي كروم من ثغرات خطيرة.. وهذا ما عليك فعله

بحضور وزير المالية.. اقتصادية النواب تناقش تحسين معيشة المواطنين غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

أنا جبان.. ويل سميث يصدم جمهوره ويعترف بتفكيره في الانتحار|فيديو

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ