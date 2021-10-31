محمد هنيدي: كل أما أعمل حاجة توم هانكس يقلدني.. فيديو

روي الفنان محمد هنيدي، قصة تتعلق ببداية العمل في فيلم أمير البحار، موضحا:" كنت قاعد بتفرج علي الأستاذ محمود سعد أيام البيت بيتك ولقيت قبطان بيكلمه بخصوص سفينة مخطوفة".

وتابع هنيدي خلال تقديمه برنامج "هنيدي شو" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" لقيت القبطان متأثر جدا وبيقوله القراصنة سرقوا الهدوم بتاعتنا يا أستاذ محمود".

أكمل محمد هنيدي:" بعد البرنامج مباشرة توجهت ليوسف معاطي وحكيت ليه القصة قولتله أن شوفت كذا كذا، ومن وقتها بدأنا العمل في فيلم أمير البحار".

وداعبه الفنان حسام داغر ، قائلا:" توم هانكس عمل فيلم شبيه بفيلم أمير البحار، ليرد هنيدي مازحا:" كل أما أعمل حاجة توم هانكس يقلدني".

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.