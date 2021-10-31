لأول مرة هنيدي بيحكي عن أغنية للمطربة أمينة في فيلم أمير البحار وسبب حذفها

روي الفنان محمد هنيدي، قصة تتعلق ببداية العمل في فيلم أمير البحار، موضحا:" كنا مسجلين أغنية حلوة جدا بصوت أمينة وكان مقرر عرضها قبل نهاية الفيلم بـ 5 دقايق".

وتابع هنيدي خلال تقديمه برنامج "هنيدي شو" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" لما سمعنا الأغنية أتاثرنا كلنا وقررنا حذفها من الفيلم لانها مش ماشية مع السياق الفيلم كوميدى ولكن الأغنية حزينة".

قال محمد هنيدى إن عند تحضير فيلم أمير البحار قام بترشيح الفنان محمد محمود والذى قام بأداء دور بلطجى يدعى "ممس" والتى كانت انطلاقة فنية جديدة للأخير .

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.