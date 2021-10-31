عاصي الحلاني: أغني بكل اللهجات لأتواصل مع جمهوري.. وهكذا أختار برنامجي في مهرجان الموسيقى (حوار)

**ابني الوليد في أمريكا لهذا السبب.. وأتمنى أن يلحق بنا في الموسيقى العربية

**اسعى لإضافة الجديد في اغانيا.. والألبومات شاهدة على تاريخ المطرب

**دانا ابنتي اختارت البعد عن الفن.. وتدرس حاليا في باريس

** هكذا أتعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي.. والدراما اللبنانية تعيش أزهى عصورها

** تأخرنا في صدور ألبوم "كل الفصول" بسبب كورونا والأوضاع في لبنان

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره، فيندمج معه الجمهور لصدقه سواء بالبكى متأثرا بأحزانه او بالرقص على دبكته اللبنانية والضحك معه لحسه الفكاهي، فمن الصعب ان تقف امام المطرب الكبير عاصي الحلاني ولاتمتزج مع أغانيه، لذلك حفلاته مميزة دائما، وترفع شعار كامل العدد.

ويتجدد لقاء عاصي مع جمهوره المصري من خلال الدورة ال30 من مهرجان الموسيقى العربية والتي تنطلق في الفترة من 1 نوفمبر حتى 15 من نفس الشهر، و يحيي حفلتين واحدة في الأوبرا يوم 5 نوفمبر وأخرى في مكتبة الإسكندرية مدينة العملاق سيد درويش يوم 1 من نفس الشهر.

وكان ل"صدى البلد" حوار مع النجم عاصي الحلاني وكشف لنا فيه عن سر ارتباطه بمهرجان الموسيقى العربية، وكيف يجهز برنامجه الخاص بحفلاته، كما تحدث معنا عن كورونا ولبنان والتمثيل وابناءه.

وإلى نص الحوار:-

في البداية.. ماذا يمثل لك مهرجان الموسيقى العربية؟

أحب المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، لأنه شرف لى الوقوف على مسرح الأوبرا العريق الذى شهد وقوف الكبار بمحرابه، ولبيت الدعوة فورًا لأن مهرجان الموسيقى العربية فخر لكل فنان عربي، خاصة أنه نابع من مصر، كما أن الأوبرا المصرية هي الحصن الذي يحافظ على التراث الغنائي والأغنية العربية،والتقى هذا العام بجمهور الإسكندرية من خلال حفلة احييها هناك بجانب ما تقام في الأوبرا.



هل تحضر مفاجأة لجمهور الأوبرا في حفلتك هذا العام؟

جمهور الأوبرا غال وعزيز على قلبي، واحرص دائما على تقديم كل جديد إليه لإسعاد الجماهير، كما أتمنى أن ألبى كل طلباته لانها دائما تكون ليلة رائعة فى كل شيء، وانوع برنامجي بين كل الألوان الموسيقية لأرضي كل الموجودين.

الوليد ابنك في رحلة فنية بأمريكا حاليا.. فهل هذا سيمنعه من التواجد معك على مسرح دار الأوبرا كما أعتدنا؟

أتمنى ان يلحق بنا ونكون سعداء حينما نغني سويا، وقد شاركني في أكثر من حفل في القاهرة.

عاصي الحلاني مطرب مميز ويمتلك قدرة على الغناء بكل اللهجات..فحدثنا عن هذا؟

أغني بكل اللهجات العربية سواء كان لبناني، عراقي، لهجة بيضا، خليجي ومصري، وأحب هذا لكى اتواصل مع كل جمهوري الحبيب بالوطن العربي، وأغني هذه اللهجات بكل حب.

كيف وجدت لقاء الجمهور بعد أزمة كورونا؟

كان له طعم مختلف، وقد قمت بعدد من الجولات العربية والغربية، وكان استقبال الجمهور رائع يعبر عن اشتياقهم للفن، واحب ان لقاء الجمهور والوقوف على المسرح صغب حدا بشهادة كبار النجوم.

كيف تقوم باختيار أغانيك؟

اختيار الأغنية بالنسبة لى يعتمد على الكلمة والفكرة، وبعدها يكون اللحن، وأنا لى ألحان عديدة ودائمًا أسعى لإضافة الجديد فى اختيارات الأغانى، وهذا أهم شىء عند الفنان.

هل أنت مع ظاهرة طرح الأغانى على طريقة السنجل والتخلى عن الألبومات؟

- الأغانى «السنجل» مهمة جدا حاليا للفنان، لأن الألبوم يأخذ وقتا طويلا للتحضير له، والفنان فى حاجة دائما للظهور، لذلك يقدم من وقت لآخر كليب سنجل يوجد من خلاله، ولا عيب على الإطلاق فى ذلك، ولكن تبقى الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها.

هل ممكن أن نري عاصي الحلاني في غناء تترات مسلسلات رمضان؟

غناء تترات الدراما في رمضان اكيد شئ يسعدني جدا وعندما اجد فرصة جيدة لن اتردد علي الاطلاق خاصة ان كان الموضوع جيدا وجديدا.

كيف تتعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي؟

اتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بسيط وهي بالنسبة لي هى وسيلة جيدة للتواصل مع اصدقائي والجمهور.

هل تعتقد ان الدراما اللبنانية تستطيع منافسة الدراما التركية؟

الدراما اللبنانية رغم كل الظروف تعيش ازهي عصر لها وتنافس الكبار بقوة وتعرض باكبر واشهر الشاشات وهناك مجموعة كبيرة من منتجين ومخرجين وفنانين علي اعلي مستوي وتستطيع أن تنافس اعمالا تركية وخلافه لان لبنان وضع قدمه بقوة في سوق الدراما علي اسس قوية ومدروسة.

هل دانا ابنتك ستتجه للفن كما فعل شقيقيها؟

دانا اختارت التخصص الإدارى وتدرس حاليا في باريس اما ماريتا والوليد اختاروا طريق الفن وبكل حرية.

ما سر تأخر صدور ألبوم كل الفصول.. وكيف رأيت ردود الفعل حوله؟

الألبوم تأخر بسبب الأحداث في لبنان وكورونا، ولكن عند صدوره حقق ردود فعل رائعة ومازال ينال اعجاب الجمهور واغانيه تحقق مشاهدات رائعة.

غنيت لمصر عددا من الأغانى الوطنية.. هل سنرى أغنية جديدة قريبًا؟

- الغناء لمصر وشعبها يسعدنى جدا، وأتشرف به، والحمد لله قدمت أكثر من لحن لمصر منها «ست الستات يا مصرية» و«مصر العظيمة»، و«كبيرة يا مصر» و «نسايم حرية»، وكلها من ألحانى، وكلمات الشاعر المصرى غانم جاد شعلان، وبالتأكيد أحرص من وقت لآخر على تقديم لحن فى حب مصر وشعبها الطيب