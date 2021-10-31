توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

يصف الخرف مجموعة من الحالات التقدمية التي تؤثر على الدماغ، والتي يوجد منها أكثر من 200 نوع فرعي مختلف، البحث في هذه الحالات مستمر، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن هناك أطعمة يجب الحد منها.

وفقا لما نشره موقع إكسبريس أنه مع زيادة عمر الشخص، يزداد خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، في الواقع ، لا يتسبب الخرف في فقدان الذاكرة فقط، يمكن أن يؤثر الخرف على طريقة تفكيرك وشعورك وتحدثك وتصرفك، هناك العديد من أنواع الخرف المختلفة ، ويعد مرض الزهايمر أحد أكثرها شيوعًا.

يقول الخرف الأسترالي إن النظام الغذائي هو أحد العوامل التي يبحث الباحثون عن دورها في الحد من خطر الإصابة بالخرف.

يقترح أنه على الرغم من وجود أطعمة معينة يجب الحد منها ، تشير الأبحاث حاليًا إلى أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن مهم للجميع ، للمساعدة في منع المشاكل الصحية الأخرى.

"توقف عن تناولها فورا ... أربعة أطعمة تزيد من "خطر الإصابة بالخرف

وتشير إلى أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة في نظامهم الغذائي "لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف" ، في حين أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يتضمن الدهون غير المشبعة وغير المهدرجة "لديهم مخاطر أقل".

وتقول المنظمة: "تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الزبدة واللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم وزيت جوز الهند وزيت النخيل والشوكولاتة، تستخدم الدهون المتحولة على نطاق واسع في بعض الوجبات السريعة والأطعمة الخفيفة والأطعمة المقلية والمخبوزات التجارية مثل الكعك والبسكويت ".

ويضيف: "حاول الحد من تناول هذه الأطعمة واختيار أصناف قليلة الدسم حيثما أمكن ذلك، على الرغم من وجود بعض الأطعمة التي يجب الحد منها ، إلا أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي قد تحتاج إلى تضمين المزيد منها للمساعدة في تقليل المخاطر.

وتقول إن "تناول كميات أكبر من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف".

وذلك لأن هذه الدهون قد تزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ، "مما قد يساعد في حماية خلايا الدماغ".

وتشير إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن زيادة استهلاك أوميغا 3 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

تعتبر الفواكه والخضروات من مضادات الأكسدة ، وقد تحمي مضادات الأكسدة من مرض الزهايمر.

على الرغم من وجود بعض عوامل الخطر التي لا يمكنك تغييرها ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكنك تغييرها هذا لا يعني أنك بالتأكيد لا تتطور إلى الحالة ، ولكن يمكن أن يقلل من احتمالية حدوثها.

يمكن لنظام "مايند" الغذائي ، وهو اختصار لتدخل البحر الأبيض المتوسط، لتأخير التنكس العصبي ، أن يقوي الدماغ ضد التدهور ، وفقًا لمايو كلينك.

خمسة أنواع أكثر شيوعًا من الخرف

هناك خمسة أنواع أكثر شيوعًا من الخرف وهي مرض الزهايمر والخرف الوعائي والخرف مع أجسام ليوي والخرف الجبهي الصدغي والخرف المختلط.

تظهر إحصاءات من NHS أن واحدًا من كل 14 شخصًا فوق سن 65 عامًا مصاب بالخرف.

بحلول عام 2025 ، تشير تقارير Dementia UK إلى أن أكثر من مليون شخص سيعيشون مع الخرف في المملكة المتحدة.

يلاحظ جمعية الزهايمر أن هناك العديد من عوامل الخطر للخرف.

تنص على: "إن خطر الإصابة بالحالة يعتمد على مزيج من هؤلاء ويختلف من شخص لآخر. بعض هذه العوامل لا يمكنك تغييرها ، مثل العمر. ولكن هناك الكثير من العوامل التي يمكن تغييرها ".



توضح المؤسسة الخيرية أن منتصف العمر - من الأربعينيات إلى أوائل الستينيات من العمر - هو الوقت المناسب لبدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالخرف ، على الرغم من أنه من المفيد اتخاذ خطوات في أي عمر.

"التغيرات الدماغية التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ سنوات أو حتى عقود قبل ظهور الأعراض. إذا كنت تعيش أسلوب حياة صحي الآن ، فإنك تقلل من فرص حدوث هذه التغييرات في الدماغ.