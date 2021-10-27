نشرة المرأة والصحة.. اختبار يتوقع مرض الزهايمر.. أسباب تلف الدماغ عند الرضع

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أعلنت الشركة البريطانية التابعة لجامعة كامبريدج ، شركة Neurocognitive Science ،عن إجرائها تجارب على اختبار بسيط لأشخاص مدته خمس دقائق ،وذلك الأختبار يتنبأ بمرض الزهايمر قبل 15 عاما من تطوره .

البكاء هو استجابة عاطفية طبيعية وجزء من التطور، قد يبكي الأطفال لعدة أسباب، منها الألم، والخوف ، والحزن ، والارتباك ، والإحباط ، والتعب ، والغضب ، أو عندما لا يكونوا قادرين على التعبير عن مشاعرهم قد يبكون أيضًا عندما يكونوا غير قادرين على التعامل مع مواقف معينة وتكون مهاراتهم في التأقلم مستنفدة.

تلف الدماغ عند الرضع، حيث ان الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 4 سنوات أكثر عرضة لتلف الدماغ، ويمكن تجنب حدوث تلف الدماغ عند الرضع عبر تجنب إصابات الرأس بالانزلاق في حوض الاستحمام، أو من على أعلى الأسرّة، او التدحرج من أعلى السلالم.

أفادت دراسة حديثة عن وجود صلة وثيقة بين إرتباط فيتامين د وصحة المثانة وقوة عضلات قاع الحوض، وهذا ما أثار ارتباط الكثير من الأشخاص المهتمين بأخبار الصحة والغذاء، كما ان هناك طبيب مختص بأمراض المسالك البولية قدم تفسير لهذا الرابط الغريب .