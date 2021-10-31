جوجل تحذر جميع مستخدمي كروم من ثغرات خطيرة.. وهذا ما عليك فعله

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم في أنحاء العالم والبالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم من احتمالية تعرضهم لاختراقات تمثل تهديدا كبيرا لأجهزتهم وبياناتهم الشخصية.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن جوجل قد أكدت وجود 7 ثغرات جديدة عالية المستوى وشديدة الخطورة تم العثور عليها في متصفح كروم ، وتؤثر هذه الثغرات على جميع مستخدمى أنظمة ويندوز و macOS و Linux .



ويؤدي التعرض لمثل هذه الثغرات الخطيرة في كروم إلى تدمير الأجهزة وسرقة جميع البيانات الشخصية الخاصة المستخدمين، ومن المحتمل الوصول للمعلومات البنكية الخاصة بهم وسرقتها.



أصدرت جوجل تحديث جديد لمتصفح كروم لمكافحة هذه الهجمات ،وهو إصدار 95.0.4638.69 ، وذكرت جوجل أن هذا الإصدار سيكون على مراحل وسيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، وهذا يعني أنك قد لا تتمكن من حماية نفسك على الفور.

وللتحقق مما إذا كنت محميًا أم لا ، انتقل إلى الإعدادات ثم الدخول على تعليمات حول Google Chrome ، وإذا كان متصفح كروم لديك يطابق 95.0.4638.69 أو أعلى ، فأنت في أمان، أما إذا لم يكن التحديث متاحًا لمتصفحك بعد ، فتأكد من التحقق بانتظام من الإصدار الجديد.

