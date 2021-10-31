التحقيق في واقعة تحرش داخل ميكروباص بشوارع المحلة

أعطى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة. بفتح باب التحقيق في واقعة بلاغ سيدة تحمل رقم 110077 جنح قسم أول المحلة ضد مواطن تتهمه بالتحرش الجسدى بها، والتعدي عليها ضربا بالبوكس حال استقلالهما سيارة ميكروباص مما تسبب في إصابتها بكدمات فى الوجه.



كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغات من السيدة " دينا . ا " التى تبلغ من العمر 29 سنة ومقيمة بمنطقة ابوراضى، تعمل فنية تمريض تتهم فيه شخص يدعى " أحمد . ع " بالمعاش ومقيم بمنطقة الجمهورية بالتحرش بها جسديا والاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وتضمن بلاغ السيدة أنه حال استقلالها سيارة ميكروباص من ميدان الشون عقب عودتها من عند الطبيب لمرض طفلها الصغير وجلست فى المقعد الاخير وكان المتهم بجوارها فشعرت بيديه تلامس جسدها، وعندما صرخت أنكر ما حدث وحاول الفرار والنزول سريعا من الميكروباص، إلا أنها جمعت قوتها وأمسكت به حينها قام المتهم بالاعتداء عليها ضربا بالبوكس فى وجهها وأنفها ما تسبب فى إصابتها بكدمات.



وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، كما تم نقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وإعداد تقرير طبي بحالة السيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .