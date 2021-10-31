عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في واقعة تحرش داخل ميكروباص بشوارع المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعطى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة. بفتح باب التحقيق في واقعة بلاغ سيدة تحمل رقم  110077 جنح قسم أول المحلة ضد مواطن تتهمه بالتحرش الجسدى بها، والتعدي  عليها ضربا بالبوكس حال  استقلالهما سيارة ميكروباص مما تسبب في  إصابتها بكدمات فى الوجه.

محافظ الغربية يوجه بتطهير المصارف على مستوى المحافظة


كان  اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغات من السيدة " دينا . ا " التى تبلغ من العمر 29 سنة ومقيمة بمنطقة ابوراضى، تعمل فنية تمريض تتهم فيه شخص يدعى " أحمد . ع " بالمعاش ومقيم بمنطقة الجمهورية بالتحرش بها جسديا والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
وتضمن بلاغ السيدة أنه حال  استقلالها سيارة ميكروباص من ميدان الشون عقب عودتها من عند الطبيب لمرض طفلها الصغير وجلست فى المقعد الاخير وكان المتهم بجوارها فشعرت بيديه تلامس جسدها، وعندما صرخت أنكر ما حدث وحاول الفرار والنزول سريعا من الميكروباص، إلا أنها جمعت قوتها وأمسكت به حينها قام المتهم بالاعتداء عليها ضربا بالبوكس فى وجهها وأنفها ما تسبب فى إصابتها بكدمات.

تحصين 40 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد الطاعون بـ قري الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، كما تم نقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وإعداد تقرير طبي بحالة السيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

المحامي العام بطنطا واقعة تحرش داخل ميكروباص ميدان الشون سيدة مواطن

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع تطهير مصرف السنطة البلد من حيوانات نافقة

ترشيحاتنا

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

عيار 21 يسجل 780 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد

القاهرة تسجل 29.. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأحد

نشرة أخبار العالم: السودان يمهل السفير البريطاني 21 يوماً للرحيل.."ميتا " يثير السخرية داخل إسرائيل..بايدن يحذر أردوغان خلال اجتماع مرتقب

أخبار الفن..انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية.. تفاصيل حفل حماقي تحت الأمطار بالإسكندرية

أخبار الرياضة .. ترشيح الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم .. وحازم إمام يعلن موعد ترشحه لانتخابات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ