متحطيش مكياج.. كريم واحد يفتح بشرتك ويخفى الهالات السوداء

قالت دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن جميع السيدات يرغبن دائما فى نضارة وجمال بشرتهن ومن أهم الكريمات فى هذا الشأن وثبت نجاحه هو كريم بينكى والذى يمتاز بمكوناته الطبيعية ومصرح من وزارة الصحة المصرية .

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج " طبيب البلد" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكى فعال ولا يوجد به أى تأثيرات جانبية ويحتوى على مواد تفتيح ومواد طبيعية وتقشير يزيل الخلايا الميتة.



وأشارت دينا أبو السعود إلى أن سر نجاحه هو استخدام جميع أنواع البشرة لهذه التركيبة، منوهة إلى أنه يساعد أيضا على إزالة الهالات السوداء والتجاعيد ويمنحها نضارة، ناصحة بعدم تناول النشويات والتدخين الذى يعمل على أكسدة البشرة.



ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة أنواع البشرة، ونصحت بعدم وضع الفتيات المزيد من مساحيق التجميل واستبدالها بكريم بينكى لاحتوائه على زبدة شيا ، كاكاو، مادة السيلانين التى تعمل على تقشير البشرة وإزالة الطبقات الميتة والبقع.