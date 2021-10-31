عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحطيش مكياج.. كريم واحد يفتح بشرتك ويخفى الهالات السوداء

بشرة
بشرة

قالت  دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن جميع السيدات يرغبن دائما فى نضارة وجمال بشرتهن ومن أهم الكريمات فى هذا الشأن وثبت نجاحه هو كريم بينكى والذى يمتاز بمكوناته الطبيعية ومصرح من وزارة الصحة المصرية .

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج " طبيب البلد" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكى فعال ولا يوجد به أى تأثيرات جانبية ويحتوى على مواد تفتيح ومواد طبيعية وتقشير يزيل الخلايا الميتة.


وأشارت دينا أبو السعود إلى أن سر نجاحه هو استخدام جميع أنواع البشرة لهذه التركيبة، منوهة إلى أنه يساعد أيضا على إزالة الهالات السوداء والتجاعيد ويمنحها نضارة، ناصحة بعدم تناول النشويات والتدخين الذى يعمل على أكسدة البشرة.


ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة أنواع البشرة، ونصحت بعدم وضع الفتيات المزيد من مساحيق التجميل واستبدالها بكريم بينكى لاحتوائه على زبدة شيا ، كاكاو، مادة السيلانين التى تعمل على تقشير البشرة وإزالة الطبقات الميتة والبقع.

 

 

دينا أبو السعود تقشير البشرة وزارة الصحة وزارة الصحة المصرية الهالات السوداء انواع البشرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

رئيس الوزراء يتفقد المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021 بالأقصر..فيديو

قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش.. فيديو جراف

نقيب المحامين يشكل لجنة من إدارة العلاج ويكلفها بمهمتين في «جنوب الشرقية»

احتفالات في بريطانيا بقدوم الرئيس السيسي لحضور قمة المناخ

وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سريلانكا والمالديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

واحد في المليون.. وزير الري يكشف حقيقة تصريحات انهيار سد النهضة

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

منتهي الهلع.. شاهد | كيف احتفل نجوم الفن بـ الهالوين

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ