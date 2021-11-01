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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الأمانة..قيمتها وأهميتها وأنواعها

فضل الأمانة..قيمته
فضل الأمانة..قيمته وأهميته وأنواعه

فضل الأمانة..الأمانة قيمة كبيرة يجب اتباعها، ويجب معرفة فضل الأمانة، وأنواع الأمانة، وأهمية الأمانة.

 

فضل الأمانة

 

-الفوز بالجنة لقوله تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)" سورة المؤمنون.

- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-الفوز بحب الله ورسوله عن  عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ يوما ، فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يحملكم على هذا ؟ " قالوا : حب الله ورسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث ، وليؤد أمانته إذا أؤتمن ، وليحسن جوار من جاوره " .

-يرزقه الله البركة في شتى مجالات الحياة.

-تكون أمانته سبباً في تحقيق السعادة له.

-تحقيق الأمن في يوم القيامة لمن يحافظ على الأمانات.

 

أنواع الأمانة 

 

-الأشياء المادية التي إذا ترك أحد معك شيئاً مادياً، فعليك بالحفاظ عليه حتى يتسلمه صاحبه.

-حفظ الأسرار، يعد حفظ السر من أهم الأمانات التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان.

-أمانة عبادة الله عز وجل، من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك من العبادات.

-جسم الإنسان يعتبر جسم الإنسان أمانة، لابد أن يحافظ عليها.

-العمل، فالعمل أمانة يجب علينا أن نحافظ عليها.

 

أهمية الأمانة 

 

-الأمانة تصل بنا إلى حب الله.

-الأمانة تدعو لحفظ دين الله.

-إذا أدى كل شخص أمانته تطور المجتمع.

-الأمانة من علامات حسن الخلق.

 

قيمة الأمانة 

 

-الأمانة خلقٌ رفيع من الأخلاق الكريمة، يجب التحلي بها.

- الإنسان الأمين له قيمة كبرى في المجتمع.

- الأمانة خلق إسلامي وإنساني رفيع.

-الأمانة قيمة موازية للصدق و الكرم.

 

فضل الأمانة أنواع الأمانة أهمية الأمانة قيمة الأمانة الأمانة

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