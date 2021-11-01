فضل الأمانة..قيمتها وأهميتها وأنواعها

فضل الأمانة..الأمانة قيمة كبيرة يجب اتباعها، ويجب معرفة فضل الأمانة، وأنواع الأمانة، وأهمية الأمانة.
فضل الأمانة
-الفوز بالجنة لقوله تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)" سورة المؤمنون.
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-الفوز بحب الله ورسوله عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ يوما ، فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يحملكم على هذا ؟ " قالوا : حب الله ورسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث ، وليؤد أمانته إذا أؤتمن ، وليحسن جوار من جاوره " .
-يرزقه الله البركة في شتى مجالات الحياة.
-تكون أمانته سبباً في تحقيق السعادة له.
-تحقيق الأمن في يوم القيامة لمن يحافظ على الأمانات.
أنواع الأمانة
-الأشياء المادية التي إذا ترك أحد معك شيئاً مادياً، فعليك بالحفاظ عليه حتى يتسلمه صاحبه.
-حفظ الأسرار، يعد حفظ السر من أهم الأمانات التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان.
-أمانة عبادة الله عز وجل، من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك من العبادات.
-جسم الإنسان يعتبر جسم الإنسان أمانة، لابد أن يحافظ عليها.
-العمل، فالعمل أمانة يجب علينا أن نحافظ عليها.
أهمية الأمانة
-الأمانة تصل بنا إلى حب الله.
-الأمانة تدعو لحفظ دين الله.
-إذا أدى كل شخص أمانته تطور المجتمع.
-الأمانة من علامات حسن الخلق.
قيمة الأمانة
-الأمانة خلقٌ رفيع من الأخلاق الكريمة، يجب التحلي بها.
- الإنسان الأمين له قيمة كبرى في المجتمع.
- الأمانة خلق إسلامي وإنساني رفيع.
-الأمانة قيمة موازية للصدق و الكرم.