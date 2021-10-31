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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

277 مليون جنيه تكلفة خلال عام..التأمين الصحي:لا نقص في علاج مرضى الهيموفيليا 

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالى، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

 

وطالبت النائبة رقية عبد العزيز، بتخفيف معاناة مرضي الهيموفيليا، وتوفير العلاج لهم بالتأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة، مراعاة لظروف المرضي وطبيعة مرضهم الصعبة لإنقاذهم.


كما طالبت مقدمة طلب الإحاطة، بتخصيص وحدة للمتابعة الدورية للحالات تكون متخصصة خاصة ليلا في المستشفيات، لسرعة إنقاذ المريض.


وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هناك 2000 طفل مسجلين، وإن تكلفة علاج الأطفال المنتفعين بالتأمين الصحي خلال السنة الماضية بلغت أكثر من 277 مليون جنيه.


وتابع ضاحي: "لا يوجد نقص في العلاج، ولكن توجد رقابة محكمة لصرف هذا العلاج، ومنذ أسبوعين بدأنا نعمل بروتوكول وقائي لمرضي الهيموفيليا، وهذا البروتوكول تحت الدراسة، وبدأنا المبادرة الرئاسية الخاصة الانيميا والتقزم منذ شهر أكتوبر، سجلنا 2 مليون و500 طفل، وعملنا حوالي 400 عملية خلال العام الحالي بتكلفة نحو 74 مليون، ويوجد بالفعل بروتوكول علاجي لمرضي الهيموفيليا، والتأمين الصحي يوفر علاج وتوجد طفرة كبيرة في التأمين الصحي".


من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة توصي بوجود بروتوكول واضح لأمراض الدم والهيموفيليا وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر وأن يشمل الوقاية والعلاج، وأن يكون العلاج شهريا.

وزارة الصحة الصحة الهلالى وزارة الصحة والسكان على نفقة الدولة التأمين الصحي مجلس النواب صحة النواب

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