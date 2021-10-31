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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: أرشيف الوثائق الحكومية مؤمن بشكل كامل ضد عمليات القرصنة

صدى البلد

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن كل المدن الجديدة تعمل بالألياف الضوئية وهو الأمر الذي يجعل سرعة الإنترنت في أفضل مستوى.

وأضاف “محمود”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أمن تكنولوجيا المعلومات لا يكون  آمن بشكل تام وأرشيف الوثائق الحكومية مؤمن بشكل كامل، مضيفا:" لدينا أعلي نظم حماية نستخدمها في أرشفة جميع الملفات والمستندات داخل العاصمة الإدارية".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري:" مدينة العاصمة الإدارية مدينة من الجيل الرابع، متابعا:" نقوم بتدريب كافة المواظفين علي التعامل مع الرقمنة استعدادا للإنتقال للعاصمة الإدارية".

وأكمل هاني محمود:" نقوم بتأهيل وتقييم أكثر من 60 ألف موظف لنقلهم إلي العاصمة الإدارية الجديدة".

صالة التحرير قناة صدي البلد تكنولوجيا المعلومات العاصمة الادارية عزة مصطفي رئيس الوزراء المدن الجديدة

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