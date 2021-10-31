كفاية علينا كورونا.. أحمد موسي: لا بد من تحرك دولي لمواجهة التغير المناخي

قال الإعلامي أحمد موسي، إن أزمة تغير المناخ خطر يهدد كل دول العالم، ولا بد من تحرك دولي لمواجهة التغير المناخي.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" كل دول العالم متأثرة بسبب الثورة الصناعية الكبري والتي تسببت في فيضانات وكوارث طبيعية في أغلب الدول.

وأوضح أحمد موسي:" علي العالم أن يواجه الأزمات القادمة وهذا هو التحدي وهو مواجهة التغير المناخي".

وأكمل أحمد موسي:" الكوكب مش ناقص كفاية كورونا، متابعا:" تغير المناخ والإحتباس الحراري يتسبب في حرائق عاتية في مناطق مختلفة في العالم".