15 دقيقة.. هجمة وحيدة لـ الأهلي والبنك يحاول الوصول لمرمى الأحمر

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والبنك الاهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ البنك الأهلي على الكرة بشكل مميز، منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وظهر بشكل رائع في وسط الملعب، لكن لم يتمكن هجوم البنك من الوصول إلى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

تدخل محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، وأكرم توفيق لاعب الأهلي في كرة مشتركة بقوة أدت إلى طلب الجهاز الطبي للفريقين في الدقيقة ٦ من عمر المباراة، وتلقى الثنائي العلاج سريعاََ واستمرا في المباراة.

تمكن الأهلي من اقتناص الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة وتوغل مجدي قفشة وسدد كرة رائعة على مرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ولكن تألق وأبعد الكرة ببراعة.

تشكيل البنك الأهلي جاء كالآتي:



حراسة المرمى : محمود الزنفلي

الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - يعقوبو - عاصم صلاح

الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال

الهجوم : محمد بسيوني - فادي فريد.



وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو - لويس ميكيسوني