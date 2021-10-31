أحمد موسي يقدم التحية للجالية المصرية في لندن علي حفاوة إستقبال الرئيس السيسي

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية للجالية المصرية التي ذهبت لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلاسكو البريطانية بالأعلام والهتافات؛ حيث حياهم الرئيس من أمام مقر إقامته.



وقال أحمد موسي، إن أكثر من 190 دولة ستشارك غدا في قمة المناخ التي تستضيفها جلاسكو؛ حيث وصل الرئيس السيسي مساء اليوم للمشاركة في هذه القمة العالمية، مؤكدًا أن هذه القمة ربما تُمثل الفرصة الأخيرة لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف أحمد موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد": "كل دول العالم متأثرة بسبب الثورة الصناعية الكبري والتي تسببت في فيضانات وكوارث طبيعية في أغلب الدول.



وأوضح أحمد موسي: "علي العالم أن يواجه الأزمات القادمة وهذا هو التحدي وهو مواجهة التغير المناخي".



وأكمل أحمد موسي:" الكوكب مش ناقص كفاية كورونا، متابعا:" تغير المناخ والإحتباس الحراري يتسبب في حرائق عاتية في مناطق مختلفة في العالم".