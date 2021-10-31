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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر الطبيب .. ملكة بريطانيا ستحتفل بـ عيد الميلاد مع أسرتها في قصر ساندرينجهام | فيديو

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

قال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة في بريطانيا إن “لقاء العائلة سيكون منشطًا مثاليًا للملكة اليزابيث الثانية كي تسترد عافيتها من جديد” بعد أن نصحها الاطباء مؤخرًا بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل، وأن “تلتزم تمامًا” بالراحة حتى الاحتفال بعيد الميلاد والذي سيكون في القصر الملكي في ساندرينجهام، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية.


ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين في قصر باكنجهام قوله: “هذا العام، وأكثر من أي وقت مضى، من المهم للغاية بالنسبة لجلالة الملكة أن تكون محاطة بأحبائها” مضيفا “الملكة ترحب باستضافة الجميع لأنها تأمل في العودة إلى حالتها الصحية الكاملة في الأسابيع المقبلة”
 

وأشار المصدر أيضًا إلى أن الملكة 'تعيش فترة راحة حاليا بأوامر الأطباء بهدف أن تكون قادرة على التمتع الكامل برفقة عائلتها الممتدة خلال فترة العطلة".
 

وأضافوا: “بعد إجبارهم على إلغاء مجموعة من الارتباطات، سيكون لقاء العائلة بمثابة منشط مثالي، كي تسترد حالتها الصحية” 
 

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت الملكة زيارتها المقررة إلى أيرلندا الشمالية بعد أن نصحها الأطباء بالراحة لبضعة أيام - يبدو أنها أصيبت بنزلة برد موسمية.

نصح الأطباء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بالراحة خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن بيان صادر عن قصر باكنجهام.
 

كما اقترح أطباء الملكة على الملكة إليزابيث الامتناع عن القيام بزيارات رسمية خلال تلك الفترة.

 

وجاء في البيان أن “أطباء الملكة إليزابيث نصحوا بأنها يجب أن تستمر في الراحة لمدة أسبوعين على الأقل”.

وأضاف بيان القصر الملكي: 'لقد نصح الأطباء أن جلالة الملكة يمكن أن تستمر في القيام بواجبات مكتبية خفيفة خلال هذا الوقت ، بما في ذلك بعض الجماهير الافتراضية ، ولكن ليس للقيام بأي زيارات رسمية'.
 

وتشير وسائل الإعلام أيضًا إلى أن مصدرًا ملكيًا أخبرهم أن الملكة البريطانية 'لا تزال في حالة معنوية جيدة' وتواصل القيام بواجبات خفيفة'.

ويأتي هذا التطور بعد أن ألغت الملكة زيارتها المقررة إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي ، ونصحها الأطباء بالراحة لبضعة أيام بعد إصابتها على ما يبدو بنزلة برد موسمية.

وانتهى الأمر بالملكة أيضًا إلى قضاء ليلة في المستشفى، وبحسب ما ورد تحرك مساعدو العائلة المالكة لتقليل عبء عملها.

تحرك المساعدون الملكيون لتقليل عبء العمل على ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بعد الأخبار الأخيرة حول صحتها، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

ويأتي هذا التطور بعد أن بقيت الملكة اليزابيث ليلة في المستشفى، بينما شوهدت قبل أسبوع وهي تستند على عصا للمشي في الأماكن العامة لأول مرة في حدث رسمي.

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