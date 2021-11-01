مخرج مصري يصل العالمية بأفلام عن الحضارة المصرية.. تفاصيل

قال رامي روماني مخرج مصري حصل على جائزة "إيمي“ 9 مرات، إن والده كان يعمل في إنتاج الأفلام الوثائقية، متابعا: قمت بإنتاج فيلم وثائقي عن الحضارة المصرية وأنا بعمر الـ12.

وأضاف "رامي روماني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه حصل على جائزة "إيمي" 9 مرات لإنتاجه العديد من الأفلام سواء المصرية أو غيرها، متابعا: اقوم بنقل الحضارة الفرعونية المصرية إلى العالم الخارجي.

ولفت إلى أن "وزير السياحة والآثار خالد العناني كان يدرس لي اللغة الهيروغليفية في الجامعة، تعلمت الكثير عن الآثار المصرية والتاريخ المصري".

وأوضح انه كتب قصة عن الملك إخناتون واكتشاف المقبرة الخاصة به، متابعا: أحاول الآن تحويل القصة إلى فيلم عالمي.

وفي تصريحات أخرى: أكمل رامي روماني: "أصبح لدي شغف كبير للتعرف بشكل كبير عن الحضارة المصرية وحضارة جدودي بما جعلني أرغب في التعريف عن مصر في كل مكان في العالم".

وأردف رامي روماني: "سافرت إلى دول كثيرة في العالم، وكنت بروح أشوف لوحة الموناليزا أو أي مزار سياحي ولا أشعر بالانبهار مثلما انبهرت بالحضارة المصرية".

واستطرد رامي روماني: "تاريخ مصر أقوى من أي حضارة أخرى، وهدفي هو تعريف العالم كله بمصر".



