عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج مصري يصل العالمية بأفلام عن الحضارة المصرية.. تفاصيل

رامي روماني مخرج
رامي روماني مخرج مصري

قال رامي روماني مخرج مصري حصل على جائزة "إيمي“ 9 مرات، إن والده كان يعمل في إنتاج الأفلام الوثائقية، متابعا: قمت بإنتاج فيلم وثائقي عن الحضارة المصرية وأنا بعمر الـ12.

 

وأضاف "رامي روماني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه حصل على جائزة "إيمي" 9 مرات لإنتاجه العديد من الأفلام سواء المصرية أو غيرها، متابعا: اقوم بنقل الحضارة الفرعونية المصرية إلى العالم الخارجي.

 

ولفت إلى أن  "وزير السياحة والآثار خالد العناني كان يدرس لي اللغة الهيروغليفية في الجامعة، تعلمت الكثير عن الآثار المصرية والتاريخ المصري".

 

وأوضح انه كتب قصة عن الملك إخناتون واكتشاف المقبرة الخاصة به، متابعا: أحاول الآن تحويل القصة إلى فيلم عالمي.

 

وفي تصريحات أخرى: أكمل رامي روماني: "أصبح لدي شغف كبير للتعرف بشكل كبير عن الحضارة المصرية  وحضارة جدودي بما جعلني أرغب في التعريف عن مصر في كل مكان في العالم".

 

وأردف رامي روماني: "سافرت إلى دول كثيرة في العالم، وكنت بروح أشوف لوحة  الموناليزا أو أي مزار سياحي ولا أشعر بالانبهار مثلما انبهرت بالحضارة المصرية".

 

واستطرد رامي روماني: "تاريخ مصر أقوى من أي حضارة أخرى، وهدفي هو تعريف العالم كله بمصر".


 

مخرج مصري رامي روماني الأفلام الوثائقية الحضارة المصرية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بينهم أطفال ونساء.. مقتل وإصابة 29 شخصا في قصف حوثي على تجمع سكني بمأرب

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

عصابة من المراهقين يقومون بقطع أنف رجل

أقوى دعاء للتخلص من الفزع والخوف والقلق.. تعرف عليه

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 1 نوفمبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ