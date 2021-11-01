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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب التنازل عن محضر التحرش بابنتها.. نشوي مصطفى: تحيا مصر من قلبي

نشوي مصطفي بصحبه
نشوي مصطفي بصحبه ابنتها

أعلنت الفنانة نشوي مصطفي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تنازلها عن محضر التحرش بابنتها بإيحاءات خادشة في منطقة الهرم بالجيزة، عقب القبض علي المتهمين.

 

وكتبت نشوي مصطفي في منشور لها: “فى نهاية اليوم احب اقدم كل الشكر والامتنان لمعالى النائب العام وللفاضل الاستاذ رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم، بلدنا عظيمة بشرفائها، وشكراً جزيلاً وزارة الداخلية”.

 

وأضافت نشوي مصطفي: “احنا مسنودين عليكم والله كتر الف خيركم، وبالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي فى كل مكان على الطرق والملصق الالكترونى اكتشفت بالبرهان انهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة الملصق والكاميرات حماية لينا من اي حد ممكن يبلطج”.

 

وأكملت نشوي مصطفي: “فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل ومفيش اي فرصة لاى بلطجة، بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانو فيها فى اقل من اربع ساعات، للاسف كلهم سنهم صغير”. 

 

وأشارت نشوي مصطفي: “الهدف اتحقق انهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل وان عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون، يمكن اخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبو منى انى استمر فى القضية، بس حرصاً على امهات واسر المتهمين وانهيارهم بان ولادهم يتسجنوا - انا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة”.

 

وأوضحت نشوي مصطفي: “اللي طلبتو من اهاليهم وهما بيعتذروا لبنتى انهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة، وإن اقل عقوبة للمتخرش باللفظ او الاشارات الخادشة للحياة هى خمس سنوات طبقاً لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس حفاظاً على حق بناتنا”.

 

قرار جديد من النيابة العامة بحق المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

 

ونوهت نشوي مصطفي: “انا بالمناسبة معملتش محضر، انا بس كتبت بوست هنا، واللي اتحرك بالنيابة عنى كمواطنة مصرية ادارة الرصد والبيان والتوجيه بمكتب النائب العام، ودى ادارة موجودة مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا وبيهتموا بأى مشكلة يكتبها اي مواطن وليهم ارقام تليفون نقدر نتواصل معاهم وهما اللي بيقوموا باخطار النيابات المختصة نيابة عن اى مراطن تعرض لمشكلة”.

 

وأنهت نشوي مصطفي منشورها كاتبة: “وعلى فكرة انا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا لكن حق الدولة مش من حقى اتنازل عنه وهما عندهم مخالفات كتير تحيا مصر من كل قلبى”.

 

قرار النيابة العامة بحق المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى

 

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بعد تنازل الأخيرة عن المحضر ضدهم.

 

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات ان المجني عليها تصالحت مع أهالي المتهمين وقررت التنازل عن المحضر حفاظا على مستقبلهم بعدما تبين صغر سنهم. 

 

وتم اقتياد المتهمين من سراي النيابة لقسم شرطة الهرم لإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى. 


كانت باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بإيحاءات خادشة في منطقة الهرم بالجيزة.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى في الهرم.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط المتهمين في واقعة تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى ومضايقتها من قبل أشخاص يستقلون سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.

 

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