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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد من النيابة العامة بحق المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى
الفنانة نشوى مصطفى وابنتها

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بعد تنازل الأخيرة عن المحضر ضدهم.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات ان المجني عليها تصالحت مع أهالي المتهمين وقررت التنازل عن المحضر حفاظا على مستقبلهم بعدما تبين صغر سنهم. 

وتم اقتياد المتهمين من سراي النيابة لقسم شرطة الهرم لإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى. 


كانت باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بإيحاءات خادشة في منطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى في الهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط المتهمين في واقعة تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى ومضايقتها من قبل أشخاص يستقلون سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور وصورة علي موقع التواصل الاجتماعي تشير فيها الفنانة نشوى مصطفى تعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢" أعلي كوبري ناحية الهرم المنصورية، وأشار أحد مستقلي السيارة إلى ابنتها بإشارات خادشة للحياء.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.

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