أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.0595 جنيه، والبيع 18.2017 جنيه.



وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3752 جنيه، والبيع 21.5465 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.621 جنيه، والبيع 12.7223 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4276 جنيه، والبيع 2.4468 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8493 جنيه، والبيع 1.865 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8165 جنيه، والبيع 1.8323 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0538 جنيه، والبيع 17.1984 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6833 جنيه، والبيع 13.8094 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.7316 جنيه، والبيع 11.8428 جنيه.