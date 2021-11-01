الجزائر.. عفو رئاسي عن 3 آلاف سجين

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عفوا رئاسيا عن 3000 سجين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن تبون أصدر عفوا لفائدة 3 آلاف سجين بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الـ67 لاندلاع حرب التحرير على المستعمر الفرنسي.

وأوضحت أنه "يستثنى من العفو، الأشخاص المتهمون بجرائم الإرهاب، والخيانة والتجسس، والتجمهر المسلح والتحريض عليه، والاغتصاب، والاختطاف والسرقة والفساد والتزوير، والاتجار بالبشر والمخدرات، وجرائم خطاب التمييز والكراهية، وجرائم عصابات الأحياء والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة".