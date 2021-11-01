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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يشهد أول احتفالية من نوعها للتميز المعملي ..غدا

الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط غدا الثلاثاء انطلاق احتفالية "يوم التميز المعملي" والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الأولى فى تاريخ الجامعة ، والمقرر عقدها في تمام الساعة الـ11 صباحاً بمركز المؤتمرات بالقاعة الثمانية ، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على القوة المعملية الكبرى التى تمتلكها كليات الجامعة ، فضلاً عن زيادة الأجواء التنافسية بين المعامل المختلفة والتى تضمها كليات الجامعة .

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ومن جانبها فقد أشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق أعمال الاحتفال  أن الاحتفالية تتضمن عدداً من الفقرات التي تبدأ بمرور السادة المشاركين على عدد من الملصقات التي قامت بإعدادها الكليات المشاركة فى الاحتفال وعددها 12 كلية والتى تحتوى على أهم المعامل التي تضمها كل كلية وإمكانيات المعمل وأهميته ، ثم يعقب ذلك الافتتاح الرسمي للاحتفال والذي يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المعامل والمختبرات بالجامعة وزيارة لجنة التقييم للمعامل والمختبرات ، بالإضافة إلى لقاء تأبين لروح الراحلة الدكتورة منى المهدى الأستاذ بكلية الصيدلة .

كما أضافت الدكتورة مها غانم ان الاحتفال يتضمن كذلك تكريم لإدارة الجامعة  لمجهوداتها فى دعم المعامل ورفع كفاءتها، وكذلك تكريم لجنة تقييم المعامل والمختبرات ، ثم تكريم المعامل والمختبرات المتميزة سواء بحثية أو طلابية أو خدمية وكذلك تكريم القائمين على إدارة المعامل والمختبرات .

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