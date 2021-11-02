طريقة تحضير لفائف التوست بالجبنة.. خطوة بخطوة

التوست بالجبنة من الأكلات التقليدية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولكن يمكن تناول التوست بالجبنة بالكثير من الطرق المختلفة، وإضافة حشوات أخرى لتضيف نكهة مميزة.

وإليك طريقة تحضير لفائف التوست بالجبنة

مقادير لفائف التوست بالجبنة

توست

زبدة

بيض

ايمنتال شرائح رفيعة

شيدر أحمر شرائح رفيعة

للصوص:

طماطم شيرى

اوريجانو

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

زيت زيتون

ملعقة صغيرة ورشستر

ملح

فلفل

طريقة تحضير لفائف التوست بالجبنة

1- تنزع أطراف شرائح التوست وتفرد بالنشابة

2- ثم توضع شريحة من الجبنة الشيدر الأحمر وشريحة من الجبنة الشيدر الصفراء وتلف على شكل رول

3- ثم تغمس في البيض

4- وتذوب قطعة من الزبدة في طاسة ساخنة

5- وتقلى رولات التوست حتى الحصول على اللون الذهبي

6- على النار يشوح الثوم في الزيت

7- يضاف الطماطم والورستشير صوص والملح والفلفل والاوريجانو

8- ويترك على النار حتى التسبيك

9- ويضاف له الريحان

10- يقدم رول التوست مع الصوص ساخنا