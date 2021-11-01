عبادى الجوهر ومي فاروق وسارة سحاب على مسرح النافورة ونجوم المستقبل على الخارجي

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30

تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء 3 نوفمبر حفلا على مسرح النافورة يقدم خلاله المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يسبقه فاصلا غنائيا للنجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب .

وعلى المسرح الخارجى واعتبارا من السابعة مساء يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وعلى الجانب البحثى يستمر المؤتمر المصاحب فى جلساته بالمسرح الصغير حيث يناقش فى العاشرة صباحاً محور خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية بمشاركة الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان ) مقرراً ، الأب الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، البطار بوشعيب ابن سعيد ( المغرب ) ، احمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتورة رجاء موسى عبد الله عبد الخير ( السودان ) ، الدكتور سالفاتورا مورا (إيطاليا) .. وتستأنف الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور كل من الدكتور عبد الحميد حمام ( الأردن ) مقرراً ، الدكتور نبيل الدراس (الأردن) ، الدكتورة مها العربى ( مصر ) ، الدكتورة عبد المنعم بن حامد ( ليبيا ) والدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ) .

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير .

54d286ed-c674-4f24-8eef-9d6e2e24d4b8

d0ec1bca-77f5-4622-8497-1dd7c737682a

00797b0e-2196-4d7a-9960-b984701c6536

73cb4c24-6138-48bc-8cca-f5b087941306