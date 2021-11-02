الزمالك: شيكابالا سيشارك في مباراة القمة

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك، عن إمكانية مشاركة شيكابالا في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن ذلك وفق تأكيدات وزير الشباب والرياضة بعد قرارات مركز التسوية والتحكيم.

وقال حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية : وزير الشباب والرياضة في مجلس النواب أكد ان قرارات التسوية والتحكيم ملزمة، والاتحاد عليه التنفيذ فورا .

وأكمل حسام المندوه: نواب البرلمان تحدثوا عن عقوبة شيكابالا، ونحن دولة قانون، وإجابة الوزير كانت قاطعة، بأنه يجب رفع الإيقاف، وأن أحمد مجاهد لن يتأخر في تنفيذ القرار.



وفي سياق آخر، قال نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، إن عقوبة اتحاد الكرة بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، يجب أن تلغى.

وأضاف نهاد حجاج، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قرار مركز التسوية بالغاء إيقاف شيكابالا وغرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ، خاصة وأن لائحة اتحاد الكرة المصري لعام 2020 غير سارية، باعتبارها لم تنشر في الجريدة الرسمية.