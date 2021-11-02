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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل تكشف موعد عرض مسلسل أيام وبنعيشها | خاص

شيري عادل
شيري عادل

كشفت النجمة شيري عادل في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد عرض مسلسلها الجديد أيام وبنعيشها.

 

وقال شيري عادل ": المسلسل سيتم عرضه يوم 5 نوفمبر الجاري، وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور، حيث أجسد خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى.

 

وتابعت شيري عادل: أصور حاليا باقي مشاهدي في المسلسل، بلبنان، حيث بتبقي لي اسبوعين فقط وانتهي من المسلسل بالكامل.

 

أبطال مسلسل أيام وبنعيشها

 

مسلسل أيام وبنعيشها تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من:  شيرى عادل،حورية فرغلي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

 

وشاركت شيرى عادل كضيف شرف فى فيلم "للإيجار" طرح مؤخرا فى دور العرض، والعمل بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة.

 

وكان آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.

شيرى عادل النجمة شيري عادل تصريح خاص لصدى البل أيام وبنعيشها موعد عرض مسلسلها الجديد

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