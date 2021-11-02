موعد ومكان تشييع جثمان صباح فخرى

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن موعد ومكان دفن الفنان الراحل صباح فخرى، الذى وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتبت نقابة الفنانين السوريين: "وداعاً الهرم السورى صباح فخرى.. توفّى الفنان صباح فخرى صباح اليوم، الثلاثاء، الساعة 9:00 صباحاً فى مشفى الشامى بدمشق".

صباح فخرى

وأضافت نقابة الفنانين السوريين: "وسيشيّع جثمانه الطاهر غداً عند صلاة الظهر ويُدفن فى دمشق (مقبرة الدحداح).. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد وأماكن الصلاة عليه والتعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المطرب الكبير الراحل صباح فخرى من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي، شغل العديد من المناصب منها نقيباً للفنانين فى سوريا، ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.