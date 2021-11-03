محيي إسماعيل : معظم كلامي عبث |فيديو

كشف الفنان محيي إسماعيل، سر حديثه بطريقة مختلفة واستخدامه لكلمات غريبة وساخرة في نفس الوقت في الكثير من اللقاءات التي يجريها.



وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا معظم كلامي عبث لأن الكلام لا يصل للآخرين زي الأول".

وأضاف محيي إسماعيل: "اللغة والكلام لا يعتبران لغة تواصل واتصال بين البشر مثلما كانوا قديما ، ونحن في عصر لا تصل فيه اللغة لكل البشر ".

وتابع محيي إسماعيل: "لابد من الرجوع للغة العربية كي يتم تأكيدها والابتعاد عن القواميس غير السليمة وعلينا إعادة إحياء اللغة العربية الخاصة بنا".

