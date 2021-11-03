طريقة عمل الحميس السعودي باللحم المفروم والدجاج

يعد الحميس من أشهر الأكلاتِ الشعبية السعودية والجزائرية التى تتميز بمذاق شهى ومختلف إليك طريقة عمل الحميس باللحم المفروم والدجاج بوصفات مختلفة ومتعددة.

حميس اللحم المفروم

بالمقادير حميس اللحم المفروم

4 حبات بصل مقطع جوانح

2-3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الذوق

علبة فطر

1 ملعقة صغيرة توابل حسب الذوق

1 كوب ماء ساخن

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

رشة زنجبيل

رشة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ورقة غار



بالخطوات حميس اللحم المفروم

1- يشوح المشروم ثم يتم تشويح اللحم فى نفس الوعاء ، ثم يضاف البصل والملح والتوابل والماء وورقة الغار .

2- ويتم إضافة اللحم والمشروم ، ونقلب المكونات حتى تختلط جيداً ويمكن إضافة القليل من الماء أو الشوربة

3عند الأنتهاء من الطهى يمكنك تقديم الحميس بجانب الخضار السوتيه .

حميس دجاج

حميس الدجاج وصفة عربية سهلة وسريعه يمكن تجهيزها فى مطبخك على مائدة عيد الأضحى.

المقادير لتحضير حميس دجاج

750 جرام أفخاد دجاج.

¼ كوب زيت نباتي.

3 حبات باذنجان مقطعة مكعبات.

3 حبات كوسا متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم.

قرن فلفل أحمر حار مفروم.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

مكعب مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

الخطوات لتحضير حميس دجاج

1- ضعى الزيت وسخنيه وابدأى فى وضع البصل حتى يصفر لونه قليلا ، ثم أضف الفلفل الأحمر والدجاج والتوايل

2- يمكنك البدء فى وضع قطع الدجاج ثم الخضراوات وقومى بتشويحهم قليلا مع المكونات السابقة، وأضيفى مكعب مرق الدجاج وصلصة الطماطم واتركى المكونات تنضج تماما

3 - يمكنك تزين الحميس بالقليل من البقدونس أو الكسبرة الخضراء ويفضل تقديم الحميس ساخنا