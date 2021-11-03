عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة كفر شكر بالقليوبية في هذا الموعد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية عن قطع المياه عن مدينة كفر شكر اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

 

أقرأ أيضا:
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بـ شبرا الخيمة


وقالت شركة مياه القليوبية إن الانقطاع نظرا لأعمال لتطهير الخزان والغسيل الدورى لشبكات مياه مدينة كفر شكر.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.


من ناحية أخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 2 مكنسة شفط اتربة والتى قامت بتورديها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 الف جنيه لمدن الخانكة وقليوب من الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.


وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


كما أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، وذلك لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وكذا الانتهاء من أعمال الدهانات في المنطقة المحيطة بالقصر وبمعهد التعاون الزراعي وكلية الزراعة. 


واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر، كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.


واستكمل الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

القليوبية الخطة الاستثمارية منظومة النظافة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب الطريق الدائرى انقطاع المياه

موضوعات متعلقة

اليوم..انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بطوخ في القليوبية

محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة بالخانكة وقليوب بمعدات بـ 3 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. قصة دخولها الإسلام بعد تعلم المسيحية

مقارنة بين نيسان سنترا وبيجو 301 موديل 2022.. أيهما الأفضل؟

نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على جنودها بإفريقيا الوسطى

ياسمينا العلواني : أحلام تخلفني .. وهذا ما حدث لي مع أحمد حلمي ونجوى كرم

خدمات | 4 نصائح للمواطنين أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء.. أسعار العملات العربية والأجنبية.. مواقيت الصلاة ومواعيد المباريات اليوم الأربعاء

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. هيفاء وهبي في بورسعيد.. رسالة حزينة من ميرفت أمين.. حقيقة زواج شقيق هيثم أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ