قطع المياه عن مدينة كفر شكر بالقليوبية في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية عن قطع المياه عن مدينة كفر شكر اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

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وقالت شركة مياه القليوبية إن الانقطاع نظرا لأعمال لتطهير الخزان والغسيل الدورى لشبكات مياه مدينة كفر شكر.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.



من ناحية أخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 2 مكنسة شفط اتربة والتى قامت بتورديها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 الف جنيه لمدن الخانكة وقليوب من الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



كما أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، وذلك لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وكذا الانتهاء من أعمال الدهانات في المنطقة المحيطة بالقصر وبمعهد التعاون الزراعي وكلية الزراعة.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر، كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.



واستكمل الهجان جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.