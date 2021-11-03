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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النتيجة بعد أسبوع.. حمو بيكا يتقدم بأوراقه إلى لجنة نقابة الموسيقيين

حمو بيكا
حمو بيكا

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن حمو بيكا مؤدى أغانى المهرجانات، تقدم إلى لجنة الاستماع داخل النقابة من أجل الحصول على تصريح لمزاولة المهنة. 

وأوضح المصدر أن حمو بيكا يقوم خلال هذه اللحظات بالاختبار أمام اللجنة التى تتكون من المؤسيقار الكبير هانى شنودة وسامى الحفناوى ومحمد ضياء، والأسماء الثلاثة من خارج مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كما هو متبع. 

وقال إن من حق أى شخص أن يتقدم إلى اللجنة التى يمكن أن توصى بقبوله أو رفضه فى أى من الشعبات داخل النقابة، ومن المقرر أن تظهر النتيجة فى غضون أسبوع من الآن. 

كانت نيابة العامرية أول، غرب الإسكندرية، قررت فى العاشر من شهر أكتوبر الماضى، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، حيث وجهت النيابة للطرفين تهمتي الضرب والإصابة والتشاجر معا.

أمرت نيابة العامرية أول، في الإسكندرية، بضبط وإحضار "حمو بيكا"، وحراسه الشخصيين؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على صاحب محل، وإصابته؛ لرفضه التقاط صورة معه.    

وقررت نيابة العامرية أول، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام حمو بيكا والحرس الشخصي الخاص به، بالتعدي على صاحب محل وإصابته؛ بعد مشادة بينهما، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان؛ لفحصها، وسؤال المجني عليه، وشهود العيان.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا، من مأمور قسم شرطة العامرية أول، برود بلاغ من شخص، يدعى “سامح. م. ال”، 38 سنة، صاحب محل، يتهم حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

ووفقًا للتحريات؛ تبين أنه في أثناء تواجده بمحطة وقود بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي؛ لتموين سيارته، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب منه لالتقاط صورة معه؛ إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب، وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.
وبعد المحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه، في تحقيقات النيابة: “عندما قام بمعاتبته للحرس؛ تعدي حمو بيكا عليه بالضرب أيضا، محدثا إصابته”، بحسب أقواله.
وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، المرفق بالمحضر، إصابته بكسر في عظام الوجه، وتجمع دموي بالعين اليمنى، وسحجات.
واتهم المُبَلِّغ، حمو بيكا، والحرس الشخصي له، بالتعدي عليه، وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل الأمر للنيابة.

 

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