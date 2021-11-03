البحرين.. تعيين سفير جديد للمملكة لدي الصين

قدم الدبلوماسي البحريني الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، صباح يوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة مفوضًا لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، إلى هونغ لي، مدير عام إدارة المراسم بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وقد أعرب مدير عام إدارة المراسم بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبيةعن تمنياته بالتوفيق للسفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو في مهام عمله الدبلوماسي، وزيادة تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ومن جانبه أعرب السفير الدكتور محمد غسان شيخو عن شكره ل هونغ لي، مؤكدَا حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات، متطلعًا إلى الإرتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال تطوير آليات العمل المشترك والتعاون بين البلدين الصديقين