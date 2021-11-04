الإسكان تكشف تفاصيل الاستعداد للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الرئيس السيسي يتابع ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوري.

وأضاف خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وزارة الإسكان مسؤولة على إيصال المرافق بالكامل للعاصمة الإدارية وبعض الطرق والميادين والمناطق المحيطة بالحي الحكومي ".

وتابع خالد عباس :" تم الانتهاء من الحي الحكومي بشكل كامل وجاهز لاستقبال الموظفين تدريجيا بداية من ديسمبر المقبل".

وأكمل خالد عباس :" كل وزارة سوف تجهز الأطقم التي سوف يتم نقلها بشكل تدريجي إلى العاصمة الإدارية "، مضيفا:" لدينا وحدات سكنية جاهزة للاستلام لمن يرغب من الموظفين الذين سيتم نقلهم لـ العاصمة الإدارية ".

ولفت خالد عباس :" فترة تجريبية للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مدتها 6 شهور ".

