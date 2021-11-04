أحلى من الجاهز.. طريقة عمل فطير محشي سجق

فطير محشي سجق من المعجنات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي الذي لا يقاوم مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم .

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطير محشي سجق في المنزل.

مقادير فطير محشي سجق



نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

زيت

-الحشو

سجق

فلفل أخضر

طماطم

بصل

جبنة رومي أو شيدر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

فلفل حار حسب الرغبة



طريقة تحضير فطير محشي سجق



- في العجانة يخلط الدقيق والزيت والملح وماء للعجن وتخلط كل المكونات حتى تكون عجينة

- ثم تترك العجينة حتى ترتاح

- ثم تفرد العجينة ويضاف عليها السجق والفلفل والطماطم والبصل

- ثم تضاف الجبنة الرومي

- تغلق العجينة مثل الظرف وتسوى على الطاسة مدهونة بالزيت على نار متوسطة

- حتى تمام النضج وتقدم