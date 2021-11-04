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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط".. 5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

بسعر خرافي.. سامسونج تعلن عن بنطلون "جينز" بجيب واحد.. صور

أطلقت سامسونج Samsung، بالشراكة مع ماركة صناعة الملابس الاسترالية الشهيرة Dr Denim،  زوجا من الجينز مع جيب مخصص لحمل هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip3.

 

عطل فني يتسبب في توقف خدمة ماسنجر

ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم ماسنجر الخاص بمنصة فيسبوك منذ قليل؛ حيث أبلغ بعض المستخدمين بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

 

عطل جديد يضرب فيسبوك و إنستجرام وماسنجر حول العالم

يعانى عدد كبير من مستخدمي خدمات شركة فيسبوك (ميتا الآن)، في جميع أنحاء العالم من عطل مفاجئ ضرب تطبيق فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، مما ترك آلاف المستخدمين غير قادرين على الوصول المستخدمين لحساباتهم.

 

من جديد.. مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط"

قال مارك زوكربيرج: "إن شركة ميتا Meta، التي أصبحت الآن تمتلك جميع خدمات فيسبوك Facebook، ستنشئ رابطا جديدا يتيح للمبدعين الاحتفاظ بمزيد من الأموال من اشتراكاتهم دون دفع رسوم لشركة آبل Apple".

 

فيسبوك متهمة بسرقة اسم"ميتا" بعد تغيير علامتها التجارية.. تفاصيل 

بعدما أعلنت شركة فيسبوك Facebook، الأسبوع الماضي عن تغيير اسمها إلى ميتا Meta، ظهرت العديد من المشكلات كخطوة تعقب عملية الانتقال الجديدة التي قامت بها عملاقة التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها المستقبلية لإنشاء العالم الافتراضي ميتافيرس Metaverse.

 

5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

يعد واتساب WhatsApp، هو تطبيق الدردشة الأشهر عبر الهاتف، كما أنه يتيح مشاركة الصور والفيديوهات ويستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، لذلك ليس من المستغرب أن يتيح لك التطبيق ميزة خاصة لحظر المستخدمين الذين لا تريد أن تتواصل معهم مرة أخرى.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد Facebook فيسبوك سامسونج

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