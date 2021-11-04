أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط".. 5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أطلقت سامسونج Samsung، بالشراكة مع ماركة صناعة الملابس الاسترالية الشهيرة Dr Denim، زوجا من الجينز مع جيب مخصص لحمل هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip3.

ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم ماسنجر الخاص بمنصة فيسبوك منذ قليل؛ حيث أبلغ بعض المستخدمين بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

يعانى عدد كبير من مستخدمي خدمات شركة فيسبوك (ميتا الآن)، في جميع أنحاء العالم من عطل مفاجئ ضرب تطبيق فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، مما ترك آلاف المستخدمين غير قادرين على الوصول المستخدمين لحساباتهم.

من جديد.. مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط"

قال مارك زوكربيرج: "إن شركة ميتا Meta، التي أصبحت الآن تمتلك جميع خدمات فيسبوك Facebook، ستنشئ رابطا جديدا يتيح للمبدعين الاحتفاظ بمزيد من الأموال من اشتراكاتهم دون دفع رسوم لشركة آبل Apple".

بعدما أعلنت شركة فيسبوك Facebook، الأسبوع الماضي عن تغيير اسمها إلى ميتا Meta، ظهرت العديد من المشكلات كخطوة تعقب عملية الانتقال الجديدة التي قامت بها عملاقة التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها المستقبلية لإنشاء العالم الافتراضي ميتافيرس Metaverse.

يعد واتساب WhatsApp، هو تطبيق الدردشة الأشهر عبر الهاتف، كما أنه يتيح مشاركة الصور والفيديوهات ويستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، لذلك ليس من المستغرب أن يتيح لك التطبيق ميزة خاصة لحظر المستخدمين الذين لا تريد أن تتواصل معهم مرة أخرى.